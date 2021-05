Študent dlhé mesiace nepotreboval kvôli lockdownu školskú tašku: Nechutný nález!

Len pre silné žalúdky. Rachel Stecia (21) z USA sa podelila so svetom o skutočne nechutný objav. Jej brat si 14 mesiacov neotvoril tašku. Čakalo ho nepríjemné prekvapenie.

Ako informuje Mirror, dospievajúci brat Rachel prestal využívať školskú aktovku zo dňa na deň. Spôsobila to pandémia koronavírusu, keď deti prestali chodiť do škôl a ich výučba sa presmerovala do online priestoru. Svoju tašku neotvoril od 13. marca 2020 a keď sa pripravoval na opätovný návrat, jeho staršia sestra bola úplne zdesená.

Celý čas tam bola obedová krabička, v ktorom sa nachádzal sendvič a banán. Boli tam po dobu 14 mesiacov a kompletne sa rozkladali. Rachel tvrdí, že jej brat nikdy nedbal na stav tejto nádoby, no toto označila za priam vedecký experiment. Všetko zdokumentovala a uverejnila to na sociálnej sieti TikTok. Ich mama tento obedár nakoniec vyhodila, ale z tých záberov by naplo nejedného človeka. Dá sa skonštatovať, že banán už nebol banánom a syrový sedvič na tom tiež nebol najlepšie.

Pod príspevkom, ktorý uverejila Rachel, sa spustila zaujímavá debata. Niektorí ľudia vtipkovali, aby Pfizer vytvoril ďalšiu vakcínu presne pre takéto prípady. Iný používateľ napísal: "Môj otec by ma prinútil zjesť to!" Ostatných to poriadne vystrašilo a označili to priam za smrteľnú hrozbu.