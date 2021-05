Brunetka chcela svojho expriateľa dostať do vývrtky: Šialené, čo vymyslela!

Mala to dokonalo premyslené! Sarah Vilard (24) z Frankfurtu sa ešte v roku 2019 rozišla so svojím priateľom. Nebolo to nič mierumilovné, poriadne sa mu pomstila.

Ako informuje Mail online, do tohto nápadu by sa nepustil hocikto. 24-ročná študentka manažmentu svojmu ex nič nedarovala. Sarah sa s ním rozišla už pred dvoma rokmi, ale jej čin nezostal bez povšimnutia. Po troch mesiacoch od odlúčenia jej napadlo čosi šialené. Mladá žena nemienila plakať doma na gauči. Svojmu bývalému sa chcela poriadne pomstiť.

A aj tak urobila. Sarah zorganizovala falošnú svadbu, a dokonca si najala herca, ktorý stvárňoval jej ženícha. Všetko robila len preto, aby u svojho ex vyvolala žiarlivosť. Zinscenovaný obrad sa konal vo vile Kennedy vo Frankfurte nad Mohanom. Nesmel tam chýbať ani fotograf, aby zachytil každý jeden detail. Študentka sa so svojím nápadom pochválila aj na Instagrame. Tam to, samozrejme, zbadal jej ex a skoro ho vykotilo.

Ihneď kontaktoval Sarah a konfrontoval ju s podozrením, že ho v skutočnosti celý čas podvádzala. Chlapík sa to rozhodol riešiť. "Prišiel ku mne domov a chcel sa so mnou potom porozprávať. Nemala som záujem," povedala spokojná Sarah. Zostávalo jej spraviť už jediné. „Všade som ho zablokovala, nastavila som svoj profil na súkromný a odstránila som obrázky. Áno, teraz som slobodná a som z toho nesmierne šťastná. Som šťastná, že sa môžem sústrediť na seba," vysvetlila.

Hoci mala perfektný plán pomsty, mnoho ľudí bolo prekvapených, že do toho vrazila peňazí. Doteraz sa ale nevie, koľko ju to v skutočnosti stálo. O svojej falošnej svadbe natočila aj video, ktoré neskôr uverejnila na TikToku. Získalo viac ako 400 000 videní a 4000 komentárov. „Táto úroveň odhodlania je buď úplne psychotická, alebo absolútne geniálna,“ napísal neznámy používateľ.

Jedna osoba sa dokonca podelila s podobným zážitkom. „V skutočnosti som sa oženil asi päť mesiacov potom, čo som opustil svoju toxickú bývalú, a bolo to úprimne jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som urobil,“ napísali.