Herec Charles Grodin († 86) podľahol rakovine: Zomrel Beethovenov pán

Na hereckom nebi svieti ďalšia hviezda. Život herca Charlesa Grodina († 86) skrátila rakovina kostnej drene, ktorej v utorok podľahol.

Známym bol pre televíznych divákov vďaka komédiám Polnočný beh a Beethoven. Jeho tvár rozosmievala celé dekády. Preslávil sa najmä suchým humorom, ktorý neraz preukázal vo filmoch. „Bol jedným z najvtipnejších ľudí, akých som kedy stretol,“ napísal na sociálnej sieti jeho kolega Steve Martin (75). Smrť si vzala Grodina z jeho domu vo Wiltone v americkom štáte Connecticut.

Pre denník The New York Times to potvrdil jeho syn Nicholas. Dodal, že otec prehral boj s rakovinou kostnej drene. Grodin v 60. rokoch vystupoval ako herec na Broadwayi, odkiaľ sa presunul k filmovému plátnu. O desaťročie neskôr sa vďaka romantickej komédii Dobyvateľ sŕdc stal jedným z top komediálnych hercov Hollywoodu. Do povedomia divákov sa azda najviac vryl svojou postavou prchkého Georgea Newtona, ktorému život strpčoval prerastený bernardín v rodinnej komédii Beethoven (1992).