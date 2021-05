Matovič o spore so Sulíkom: Všetky opatrenia zo zvýšenia rozpočtu schválila vláda

Všetky opatrenia finančne kryté z navrhovaného zvýšenia deficitu štátneho rozpočtu schválila vláda, alebo na ne majú prijímatelia zákonný nárok. V stredu to na tlačovej konferencii povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Reagoval tak na vyjadrenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), podľa ktorého ide o extrémne veľký nárast deficitu, ktorý budú splácať nasledujúce generácie. Stranu SaS Matovič označil za rozbíjačov vlády. „Zatiaľ to, bohužiaľ, vyzerá, že si urobili z veľmi vážnej témy, a to je štátny rozpočet, opäť príčinu na to, aby vyvolali spor v koalícii a postupne začínam mať pocit, že SaS sa premenuje zo strany odborníkov na stranu rozbíjačov vlády,“ povedal Matovič. SaS označil za „akože koaličného partnera“ a za najspoľahlivejšieho partnera označil stranu Sme rodina Borisa Kollára.

Spor medzi Matovičom a Sulíkom sa znova rozhorel po tom, ako minister financií odletel do amerického Pittsburghu na stretnutie s vedením amerického koncernu US Steel a na rokovanie vlády v tom čase poslal návrh na zvýšenie deficitu štátneho rozpočtu o ďalších 3,4 miliardy eur. Sulík označil toto zvýšenie dlhu za príliš vysoké. Nepáčilo sa mu, že Matovič jednotlivé položky osobne nevysvetlil a odmietol aj prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Minister financií si však stojí za svojím. Pandémia ochorenia COVID-19 podľa neho spôsobila od začiatku roka škodu viac ako tri miliardy eur, čo rozpočtovaná rezerva vo výške jednej miliardy eur nepokryla. Navrhovaná suma 3,4 miliardy eur podľa Matoviča dokonca nebude stačiť a predpokladá, že sa deficit navýši o ďalších niekoľko sto miliónov eur. Minister financií chce, aby si vláda vytvorila rezervu na 300 miliónov eur. „Aspoň jednu desatinu z toho, čo nám COVID spôsobil v prvom polroku, by sme si mali nechať na druhý polrok,“ povedal Matovič.

Predseda hnutia OĽANO obvinil Sulíka, že nemá informácie o predloženom návrhu, pretože nebol ani na jednom z troch stretnutí k tejto téme. Sulík však na predchádzajúcej tlačovej konferencii vysvetlil, že na stretnutí osobne byť nemusí, pretože má na tieto témy odborníkov. Skrátené legislatívne konanie je podľa Matoviča štandardný postup pri zmenách štátneho rozpočtu.