Násilnosti v Predjordánsku si vyžiadali tri obete: Po potýčkach s izraelskými vojakmi hlásia stovku zranených

Najmenej traja Palestínčania prišli o život pri potýčkach, ktoré v utorok vypukli na západnom brehu Jordánu medzi príslušníkmi izraelských bezpečnostných zložiek a palestínskymi demonštrantmi.

Podľa denníka The Times of Israel o tom informovali palestínske úrady. Izrael tieto správy nekomentoval. K násilnostiam došlo v čase konania generálneho štrajku zvolaného na utorok v okupovanom Predjordánsku i arabských mestách v Izraeli na protest proti izraelským útokom na palestínske pásmo Gazy. Organizátori tieto protestné akcie označili za "deň hnevu".

Podľa Palestínskeho Červeného kríža v potýčkach s izraelskými vojakmi utrpelo zranenia najmenej 97 Palestínčanov - päť ľudí dostalo zásah ostrými nábojmi, ďalších piatich zasiahli gumové projektily a 84 sa nadýchalo slzotvorného plynu. Tri osoby utrpeli zranenia v dôsledku fyzického násilia, popálenia a pádu.

Počas štrajku zostali obchody, obchodné centrá, úradné budovy, banky a univerzity na Západnom brehu zavreté a v uliciach miest sa konali masové pochody alebo zhromaždenia. V okolí strážnych stanovíšť izraelských bezpečnostných zložiek alebo pozdĺž trás ich hliadok dochádzalo počas dňa k stretom medzi Palestínčanmi a izraelskými jednotkami, informovala agentúra Anadolu.

Na výzvu palestínskych hnutí sa stovky demonštrantov v utorok zhromaždili aj na okraji mesta Ramalláh, kde má ústredie palestínska samospráva. Na protest proti dianiu v Gaze a Jeruzaleme tam pálili pneumatiky a hádzali kamene do izraelských vojakov, ktorí na rozohnanie davu použili slzotvorný plyn. Izraelská armáda podľa denníka The Times of Israel informovala, že niektorí Palestínčania boli ozbrojení a spustili paľbu do izraelských vojakov, z ktorých dvaja boli postrelení do nohy a museli byť hospitalizovaní.

Izraelský denník pripomenul, že v Predjordánsku dochádza k potýčkam medzi Palestínčanmi a izraelskými vojakmi často, ale Palestínčania sú len zriedka vyzbrojení strelnými zbraňami. Ministerstvo zdravotníctva palestínskej samosprávy uviedlo, že pri protestoch v Ramalláhu bol jeden demonštrant zabitý a ďalšie desiatky utrpeli zranenia.

Ďalší Palestínčan bol smrteľne zranený pri prestrelke pri palestínskej dedine Bil'ín ležiacej neďaleko Ramalláhu. Podľa palestínskych úradov dostal zásah ostrou muníciou a zomrel po prevoze do nemocnice. Treťou obeťou je Palestínčan, ktorý bol smrteľne zasiahnutý do hrudníka počas potýčok, ktoré sa odohrali neďaleko židovskej osady Bejt El v Predjordánsku.