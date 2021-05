Rakúsko ruší karanténu pre krajiny s nízkym rizikom nákazy: Patrí medzi ne aj Slovensko?

Rakúsko ruší od stredy povinnú karanténu pre cestujúcich z krajín s nízkym rizikom nákazy koronavírusom, a to vrátane Slovenska. Pri vstupe do Rakúska sa návštevníci budú musieť preukázať negatívnym testom, očkovaním či prekonaním choroby COVID-19.

Prísne pravidlá ale naďalej zostanú platiť pre oblasti, kde sa šíria varianty vírusu. Vyplýva to z aktuálneho nariadenia rezortu zdravotníctva, ktoré vstúpi do platnosti v pondelok o polnoci, informuje agentúra APA.

"V mnohých štátoch sa počty infikovaných znižujú, a preto môžeme paralelne ku krokom na otváranie v krajine presadzovať i zjednodušenie pri vstupe do Rakúska," uviedol vo vyhlásení minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein.

Ak osoby prichádzajúce do Rakúska nebudú mať spravený test, budú sa musieť dať otestovať do 24 hodín od pricestovania.

Medzi krajiny s nízkou mierou nákazy, z ktorých sú povolené i cesty za účelom turizmu, radí Rakúsko okrem SR i ostatné okolité štáty - Česko, Maďarsko, Nemecko, Slovinsko, Taliansko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko, ako aj mnohé ďalšie krajiny EÚ.

Rakúsko bude uznávať potvrdenie o vakcinácii očkovacími látkami, ktoré povolila Európska agentúra pre lieky (EMA) alebo úspešne prešli obdobným procesom schvaľovania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ruská vakcína Sputnik V sa preto uznávať nebude, no naopak, bude možné sa preukázať očkovaním čínskou vakcínou Sinopharm, ktorá získala povolenie WHO na núdzové použitie.

Očkovacie preukazy musia byť vystavené v nemeckom alebo anglickom jazyku, rovnako ako lekárske či úradné potvrdenie o zotavení sa z covidu, nie staršie ako šesť mesiacov.

"Pri pricestovaní z oblastí s vysokou incidenciou nákazy je potrebné podstúpiť karanténu, a pre oblasti s variantmi vírusu platia ešte prísnejšie pravidlá," dodal Mückstein.

Zaočkované osoby alebo ľudia, ktorí prekonali covid prichádzajúci z rizikových oblastí alebo štátov s vysokou incidenciou, medzi ktoré aktuálne patria Chorvátsko, Litva, Holandsko, Švédsko a Cyprus, takisto nemusia podstúpiť karanténu. Neplatí to však pre ľudí, ktorí sa preukážu negatívnym testom - tí do karantény ísť musia, môžu ju však ukončiť po piatich dňoch v prípade opätovného testu s negatívnym výsledkom.

Z Brazílie, Indie a Juhoafrickej republiky (JAR), a teda z krajín, kde sa šíria mutácie vírusu, smú v podstate pricestovať len rakúski občania a osoby s bydliskom v Rakúsku. Vstup do krajiny je možný aj z humanitárnych dôvodov, priblížilo ministerstvo s tým, že potrebný je v takom prípade PCR test, ktorý je povinný i pre zaočkovaných a uzdravených z covidu.

Rezort zdravotníctva tiež upozornil, že bude kontrolovať povinnosť absolvovania PCR testu do 24 hodín po návrate, ktorá platí pre Rakúšanov a osoby žijúce v krajine, ktoré sa posledných sedem dní zdržiavali v niektorom z trojice spomenutých štátov. Ministerstvo tiež do 6. júna predĺžilo zákaz pristávania letov z JAR, Brazílie a Indie.

Pred každou cestou do Rakúska je navyše naďalej povinná registrácia na webstránke entry.ptc.gv.at, pričom pendleri ju musia aktualizovať každých 28 dní. Výnimky pre pendlerov neplatia pri cestách z oblastí s výskytom variantov vírusu.