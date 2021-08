Wau! Z Aleny sa stala živá Rapunzel: Odpadnete z dĺžky jej prekrásnych vlasov

To je ale hriva! Ukrajinka Alena Kravchenko (35) si už 30 rokov neostrihala vlasy. Ako ich ale môže mať také krásne?

Ako informuje Mail online,Sem-tam sa stane, že si ich prišliapne. Tentokrát však prezradila, ako presne sa stará o svoju hrivu, na ktorú môže byť právom hrdá.

Toto môže prekvapiť mnohé ženy, no Alena si umýva hlavu iba raz do týždňa. A dá jej to poriadne zabrať. Kým si ich poriadne namydlí a následne očistí, trvá to aj dobrú polhodinu.

Okrem toho dodržiava jedno striktné pravidlo. Vlasy si za žiadnych okolností nečeše, keď sú ešte mokré, a suší ich výlučne na prírodnom vzduchu. Nezabúda, samozrejme, ani na masky a masáže hlavy.

Podľa Aleny môže mať každý takéto vlasy. Treba k tomu len jednu vec. Trpezlivosť. Blond kráska zároveň potvrdila, že je to skvelý magnet na chlapov. Nejedného už ohúrila ich prekrásnym vzhľadom.

Čo dodať, je to jednoducho živá Rapunzel, za ktoru by sa otočil nejeden človek. Veľkú popularitu získala aj na Instagrame. Sleduje ju viac ako 57 000 ľudí.