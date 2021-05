Británia má viac ako 2000 prípadov indickej mutácie: Minister zdravotníctva prehovoril, dôležité zistenie

Podľa prvých údajov sú zaočkovaní starší ľudia chránení pred obávaným indickým variantom koronavírusu. Povedal to v pondelok podľa agentúry Reuters britský minister zdravotníctva Matt Hancock.

Práve početný výskyt takzvanej indickej mutácie koronavírusu v Británii vedie k obavám, že krajina nebude môcť zrušiť zostávajúce protipandemické opatrenia 21. júna, ako je teraz naplánované.

Hancock v pondelok povedal, že v Británii bolo potvrdených 2323 prípadov výskytu variantu s označením B.1.617.2 a že v silne zasiahnutom meste Bolton na severozápade Anglicka tvoria väčšinu hospitalizovaných ľudia, ktorí neboli zaočkovaní, hoci už sa mohli nechať očkovať. "To ukazuje, že nový variant nemá sklon prenikať do starších očkovaných skupín a znovu to podčiarkuje dôležitosť očkovania," povedal dnes Hancock v britskom parlamente.

Angličania oddnes môžu vďaka ďalšej fáze uvoľnenia objať svojich priateľov, sadnúť si na obed a pivo dovnútra reštaurácie či odísť na dovolenku za hranice. Otvorili sa tiež hotely, kina či kryté športoviská. Nové, menej prísne pravidlá začali platiť aj vo Walese a Škótsku.

Podľa štvoretapového vládneho plánu uvoľňovania by mali 21. júna padnúť aj posledné obmedzenia spočívajúce v dodržiavaní vzdialeností medzi ľuďmi. Úrad premiéra Borisa Johnsona však upozornil, že to v tejto chvíli ešte nie je definitívne. Preskúmanie pravidiel sociálneho dištancovania v Anglicku by mohla vláda odložiť kvôli šíreniu indickej mutácie koronavírusu, uviedla v pondelok BBC.