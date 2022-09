Žena mala dokonalú svadbu: V priebehu jednej sekundy sa všetko zničilo

Tak to muselo bolieť! Svadba Hellen Hetherington a jej manžela sa konala v Norfolku. Strašné, aký spád to nabralo.

Ako informuje Mail online, Hellen a Bruce Knowles sa zobrali ešte v júni 2017. Hostinu mali v parku Sennowe, ktorý má už 114 rokov. Všetko bolo úplne v priadku, až kým nespadla zo schodov. Žiaľ, bolo to vážne a museli ju previezť do nemocnice. Takto si svoj svadobný deň určite nepredstavovala.

Spomínané miesto je považované za mimoriadne romantickú lokalitu. V roku 1907 ho postavil Thomas Albert Cook, vnuk známeho Thomasa Cooka. Hellen to už ale vidí úplne inak. Po svojom bolestivom páde zažalovala honosný dom a organizátora svadby. Žiada odškodné vo výške 100 000 libier (116 311 eur). Tvrdí, že schody neboli osvetlené, a preto spadla a utrpela vážne zranenia nôh.

Všetko sa pokazilo, a pritom to mali naplánované do detailov. Na dané miesto ich priviezol krásny veterán. Zahralo im sláčikové kvarteto a vo veľkom stane sa rozprúdila zábava. Novomanželia chceli ísť pred polnocou do apartmánu, ktorý bol v dome. Potrebovali sa ale vrátiť späť do stanu, a práve vtedy sa všetko pokazilo. Bruce spadol a stiahol so sebou aj Hellen.

Majiteľ parku Charles Temple-Richards a spoločnosť Softley Events Ltd popierajú akúkoľvek zodpovednosť za tento incidnet. Ich obhajcovia vyhlásili, že išlo len o náhodu, keď spadol jej manžel a zobral ju so sebou. Prípadom sa tento mesiac začal zaoberať Najvyšší súd.

„Počkala na svojho manžela a potom pokračovala v chôdzi smerom k stanu v rovnakom čase ako jej manžel,“ povedala jej právnička Wanda Szczygiel. Následne sa dvojica zrútila k zemi. Obhajkyňa tvrdí, že za to mohli nedostatočne osvetlené schody. Hellen je odhodlaná bojovať aj naďalej. Nielen, že prišla o svoj krásny večer, ale kvôli tvrdému pádu má dodnes problémy so šoférovaním.

Bude to však ťažké. Samotný Bruce totižto povedal, že išlo o nehodu. Jednoducho stratil rovnováhu a padol dopredu. K zraneniu došlo po polnoci a v tom čase tam už svadobčania nemali čo robiť. Okrem toho, za výzdobu a svetlá bola zodpovedná Hellen. Majitelia zároveň dodávajú, že nevesta musela vedieť o výskyte schodov. Počas svadby po nich niekoľkokrát prešla a aj keby boli ponorené v tme, nemali to podceniť. "Nepozrela sa, kam má namierené. Za každých okolností zlyhala v starostlivosti o svoju vlastnú bezpečnosť," zaznelo na súde.

Na povrch sa dostalo aj ďalšie podozrenie. Medzi spoločnosťou Sennowe Park a Softley Events panuje konflikt, že Hellen v tejto kauze figurovala ako agent od Sennowe a nemala s ňou žiadnu zmluvu. To však spoločnosť odmieta a tvrdí, že kontrakt bol uzavretý práve so Softley Events.