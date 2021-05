Hlasová pedagogička zo šou Tvoja tvár Janka Daňová otvorene: Po rozvode býva s mamou a synom

Je neprehliadnuteľnou súčasťou speváckych súťaží. Len nedávno sa skončila šou Tvoja tvár znie povedome, v ktorej hlasová pedagogička Jana Daňová (47) pomáhala účinkujúcim zvládnuť a zaspievať vyžrebovanú pesničku čo najlepšie.

Jana Daňová (47) pomáhala účinkujúcim zvládnuť a zaspievať vyžrebovanú pesničku čo najlepšie. Onedlho ju čaká spolupráca na ďalšom ročníku SuperStar. Pre Nový Čas Nedeľa sympatická brunetka prezradila čosi zo zákulisia šou, ale aj to, aké je to pracovať s ľuďmi, ktorí vlastne spievať ani veľmi nevedia...

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Diváci vás poznajú ako hlasovú pedagogičku - aktuálne zo šou Tvoja tvár znie povedome. Kto bol podľa vás „skrytý talent“? S kým ste mali najmenej práce?

Šou vyhral Martin Klinčúch a treba povedať, že od začiatku sa mi s ním veľmi dobre pracovalo. Chodil na individuálne spevácke tréningy, počula a cítila som v ňom potenciál. Spevácky je veľmi talentovaný, spieva ľahko a uvoľnene, prirozene, výborne frázuje, veľmi rýchlo sa učil, a to skoro polovicu piesní, ktoré mu v šou pridelila ruleta, vôbec nepoznal. Každé jedno vystúpenie v Tvojej tvári mu spevácky vyšlo takmer dokonalo, mne sa asi najviac páčil v duete Georgea Michaela a Luciana Pavarottiho, kde stvárňoval oboch a zvládol to perfektne. Farbou hlasu sa obom krásne priblížil. Hlasovým zafarbením mu perfektne sadol aj The Weeknd alebo Justin Bieber…

A čo ostatní súťažiaci? Ako by ste zhodnotili ich spev?

Milo ma spevácky prekvapili aj herci Kristínka Madarová a Braňo Mosný, ktorých som dovtedy spevácky nepoznala, spievajú výborne. Aj Evelyn musím pochváliť, frázovala vždy veľmi slušne, zlepšovala sa z kola na kolo, spevnili sme dýchanie, otvorili vokály, pekne sa rozospievala a začala si šou postupne spevácky viac a viac užívať. Rovnako veľmi pracovitá a trpezlivá bola aj Zuzka Belohorcová, intonovala dobre, ale nanovo sme u nej začínali s technickým otváraním falzetu aj plného hlasu, zosvetľovali sme, nakoľko Zuzka roky aktívne nespievala. Musim ju pochváliť za húževnatosť. Barborku Piešovú a Cinkyho - Dušana Cinkotu som po speváckej stránke poznala, vedela som, že spievať vedia a že zo spievania nebudú mať strach. Aj oni si však nechali poradiť, keď bolo treba. Boli veľmi fajn.

Absolútnym speváckym „drevom“ je Feri. Dá sa aj z totálne nedisponovaného speváka niečo vykresať?

Pokiaľ človek disponuje aspoň nejakou dávkou hudobného sluchu a trochu cíti rytmus, vtedy sa s ním dá popracovať a môže sa v rámci svojich možností niekam posunúť. Dokáže sa naučiť a technicky správne odspievať vhodne vybratú pesničku, ktorá mu sedí hlasovo aj rozsahom. Hlas teda môžeme technicky vyškoliť. Ale umeniu interpretovať, keď je potrebné čo najviac uplatniť svoju vlastnú hudobnú tvorivosť, cítenie, muzikalitu aj fantáziu, tomu sa naučiť nedá. Na to, že Ferko nedisponuje práve ukážkovým hudobným sluchom, sa v rámci svojich možností predsa len niečo naučil.

Na prvú hodinu prišiel s obavami, či to zvládne. Nikdy na verejnosti nespieval, najdlhší podržaný tón, ktorý z neho prvý raz vyšiel trval cca 3 sekundy. Začali sme od nuly, spevňovali dych, učili sa nasadzovať tóny bez glissanda, aktívne ukončovať frázu, pri spievaní uvoľňovať krčné svalstvo aj hrdlo. Naučil sa používať falzet vo vyšších polohách, v stredných a spodných spieval prirodzeným plným hlasom a tu mal aj fajn znelú barytónovú farbu. V pesničkách sme išli frázu po fráze, naozaj makal, naučil sa fungovať aj mimo svojej komfortnej zóny, nakoniec sa pri speve uvoľnil a dokázal uplatniť aj svoj osobitý komediálny talent.

Aké je to učiť spievať ľudí, ktorí sa spevom primárne neživia?

Ako vravíte, mám žiakov, ktorí sa primárne spevom neživia a majú ho iba ako koníček a chcú sa v ňom zlepšiť. Nespevákov učím všetko postupne od začiatku. Od správneho speváckeho postoja, dýchania, nasadenia aj odsadenia tónu, používania falzetu aj plného hlasu, prepájania jednotlivých hlasovych registrov – hlavového aj hrudného. Zjednocujeme vokály, otvárame - zosilňujeme vokály, spevňujeme dych, zlepšujeme intonáciu, všetko v rámci individuálnych schopností každého jedného respondenta. Časom sa uvoľnia, neboja sa spievať, viac si veria a keď majú zo spevu radosť a dokážu ho aj precítiť, vtedy sa teším aj ja.

V čom je rozdiel oproti profesionálnym spevákom?

S profesionálmi sa môžeme hneď venovať interpretácii náročnejších piesní, spievajú technicky náročnejšie hlasové cvičenia, už majú vytrénovanú hlasovú vytrvalosť, znesú väčšiu záťaž ako amatéri. Ak majú nejaké technické nedostatky, prioritne sa na ne zameriame a odstraňujeme ich a venujeme sa intenzívnejšie aj improvizácii v speve a regenerácii hlasu. Aj tu uplatňujem zásadu individuálneho prístupu ku každému.