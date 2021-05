Žene sa z ničoho nič objavilo v prsníkoch mlieko: Hrôzostrašné zistenie

Zistenie, ktoré jej obrátilo život hore nohami. Učiteľka fyziky Amy Anderson (41) z Leicestershiru mala v prsníkoch mlieko. Problém bol v tom, že ani nebola tehotná.

Ako informuje Mirror, Amy sa zverila v roku 2007 do rúk odborníkom. Trpela silnými migrénami, no keď zbadala, že má v prsníkoch mlieko, hoci nebola tehotná, vyhľadala pomoc. Mala na mozgu nádor, ktorý vytváral túto tekutinu. Okrem toho jej bolo povedané, že je malá šanca na to, aby sa niekedy stala matkou.

"Keď lekári zistili, že mám adenóm hypofýzy, povedali, že je taký veľký, že budem rýchlo potrebovať operáciu, pretože mi tlačil na nervy za očami," uviedla Amy. Zároveň ju museli informovať o možnej neplodnosti. Neskôr sa však pre zmenu dozvedela radostnú novinku. Vo februári 2008 čakala s manželom Jamesom ich prvé dieťa. Z toho dôvodu museli operáciu odložiť. Aj keď prežívala momenty plné šťastia, lekári na ňu prísne dohliadali. "Tehotenstvo môže produkovať hormóny, ktoré môžu zhoršovať príznaky, a dokonca spôsobiť rast nádoru. Bolo to úzkostlivé obdobie, “ vysvetlila.

V novembri 2008 sa stala matkou a porodila zdravú dcérku Ameliu. Svoj nový prírastok sa postupne snažila odnaučiť od kojenia, aby mohla ísť na dlho odkladanú operáciu. Situácia sa však skomplikovala. V máji 2009 pred plánovaným zákrokom zrazu prišla o zrak a bojovala so silnými bolesťami hlavy. „Keď som sa dostala do nemocnice, zistili, že došlo k prasknutiu nádoru, a 16. mája som bola prevezená na urgentnú chirurgiu do Univerzitnej nemocnice Royal Stoke. Odstránili mi čo najviac nádoru cez moju nosnú dutinu," Amy opísala hrôzostrašné momenty.

Zákrok však dopadol dobre a postupne sa jej vracal zrak, no nie je tak dobrý ako kedysi. Doktori jej ale oznámili, že by u nej mohla prepuknúť cukrovka a neplodnosť. S manželom túžili po veľkej rodine, a tak ich táto správa zarmútila. Avšak už o tri mesiace neskôr bola znova v radostnom očakávaní. 9. apríla 2010 sa jej narodil zdravý synček Fred, nádor jej, žiaľ, opäť narástol. Nebol našťastie v takom vážnom stave a lekári čakali, čo bude ďalej.

Lenže do roku 2013 narástol tak veľmi, až Amy ovplyvňoval zdravé mozgové tkanivo a zovieral krčnú tepnu. Mamičku teda čakal ďalší zákrok. História sa zopakovala a zase ju varovali, že už nemusí byť plodná. Hoci jej s Jamesom bohate stačili dve deti, podarilo sa aj tretie.

13. októbra 2014 sa jej narodila dcéra Matilda a v máji 2015 išla znova pod nôž. Odborníci jej vtedy odstránili 90 % nádoru, nakoľko bola operácia príliš riskantná. Avšak v roku 2016 bola vhodným kandidátom na liečbu gama nožom. "Má vysokú úspešnosť a je neinvazívna, takže som bola naozaj rada," povedala. Hoci išlo o doposiaľ najbolestivejšiu skúsenosť, odborníci zistili, že by nebola úspešná. Z toho dôvodu nastúpila na 6-týždňovú rádioterapiu, ktorá konečne zabrala. Lekári jej oznámili, že je nepravdepodobné, že by sa nádor znova zväčšil. Stále však chodí na pravidelné kontroly.

Napriek všetkému, čím si prešla, tvrdí, že je mimoriadne šťastná. Prednedávnom však aj jej kamarátke diagnostikovali mnohopočetné nádory na mozgu. Nedávali jej veľa šancí na prežite, no predsa sa snažila bojovať. Žiaľ, zomrela koncom apríla 2021 a zanechala po sebe 11-ročnú dcéru a 9-ročného syna. Amy sa kvôli tomu zúčastní bežeckej výzvy Jog 26 Miles, aby tak podporila finančnú zbierku, ktorá platí pre celú krajinu. Všetky peniaze budú venované výskumu ohľadom nádoru na mozgu.