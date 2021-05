Do svadby ostávalo už len pár dní, nevesta ju však zrušila: Zistenie, ktoré jej totálne zlomilo srdce

Tak to muselo bolieť. Myslela si, že konečne našla toho pravého a potom jej krutá pravda otvorila oči.

Ako informuje The Sun, žene zostával sotva mesiac do svadby, keď ju musela zrušiť. Zistila, že jej milovaný rád navštevoval online zoznamky. Zlomená žena o všetkom informovala cez svoj profil leela_li na sociálnej sieti TikTok. Ich obrad mal byť skutočne veľkolepý. Pozvali naň 101 ľudí.

Hoci bola zamilovaná, začínala si všímať isté varovné signály, a tak jej nezostalo nič iné, ako odhaliť krutú pravdu. Keď si zapla počítač a zistila, že kôs je plný, nahliadla, čo jej drahý odstránil. Neskôr sa snažila vyprátať svojho partnera priamo na online zoznamke, ale nenašla nič, čo by sa mu podobalo.

Z nevery ho napokon usvedčila vďaka nepatrnému detailu. Takmer by si to nevšimla, keby dokonalo nepoznala svoje posteľné obliečky. "Tieto obliečky boli celkom nové, staré asi pár mesiacov," vysvetlila. Hneď jej bolo jasné, koľká bije. Hoci to pôsobí zvláštne, žena dostala množstvo správy, v ktorých sa hovorilo o podobných príhodách. "Áno. 100% môj príbeh!! Až na to, že som si ho zobrala a zostala s ním 10 rokov. Som na teba hrdá, dievča," píše sa v jednom komentári pod videom.

"Toto je tak bežné, až to nie je vtipné. Si jedna z mála, čo to dokázala odhaliť," napísal ďalší človek. Aj keď ju to spočiatku mohlo veľmi bolieť, dobre spravila. Aspoň nepremárni svoj drahocenný čas s niekým, kto za to ani nestál.