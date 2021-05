Gansberg Koliba: Nový víťaz bratislavských realít

Bratislava má veľa luxusných rezidenčných projektov, ale iba jednému patrí cena CIJ Award Slovakia 2020 za Najlepší prémiový development roka.

Gansberg Koliba vystúpil z radu konkurentov a širokú aj odbornú verejnosť v dvojstupňovom hlasovaní presvedčil, že je jasným víťazom vo svojej kategórii.

Predurčený na úspech

Gansberg Koliba od ITB Development získal ocenenie v najstaršej a najrešpektovanejšej súťaži mapujúcej úspechy na slovenskej realitnej scéne. Podujatie CIJ Awards Slovakia už 16 rokov upriamuje pozornosť na výnimočné projekty a ich tvorcov z realitnej a developerskej brandže. Víťazstvo Gansbergu je potvrdením, že ideu projektu sa zdarne podarilo preniesť z konceptu do terénu.

Gansberg Koliba bol od začiatku profilovaný ako „adresa úspešných“ a už príbeh jeho vzniku je ukážkou, že keď sa spojí silná vízia s profesionálne odvedenou remeselnou prácou, nemôže to skončiť inak ako veľkým úspechom.

V duchu kréda, že úspech priťahuje úspech, oslovuje oceňované bývanie na Kolibe ľudí, ktorí si potrpia na diskrétny luxus a neradi zľavujú z vysokých nárokov. V Gansbergu, našťastie, ani nemusia.

Na začiatku bola vízia

Nie je to tak dávno, čo bola oblasť na pomedzí Jeséniovej a Podkolibskej ulice schátranou divočinou plnou náletovej zelene, miestom, ktoré v ničom nepripomínalo zašlú slávu niekdajších vinohradov. „Nešli sme do projektu s tým, že chceme postaviť, čo tam ešte nie je. Našou ambíciou bolo nadviazať na to, čo tam bolo predtým a práve takýmto prístupom sme sa vymedzili a nesplynuli s okolitými projektmi,“ približuje Tomáš Šebo z ateliéru AŠL, aký prístup zvolili. Gansberg Koliba tak namiesto prvoplánovo okázalého luxusu predstavuje uvedomelejšiu architektúru, zohľadňujúcu prírodný ráz a historické zázemie lokality. Na mieste bývalých vinohradov dnes stojí rezidenčný súbor troch štvorposchodových víl v neokázalo elegantnom štýle, v ktorom znalci ľahko postrehnú referencie na minulosť, napríklad viničné hriadky, skrášľujúce zelené plochy v areáli objektu.

Hoci svahovitý terén predstavoval pre stavbárov výzvu, projekt sa predsa podarilo dokončiť a odovzdať načas, dokonca v predstihu, čo je v súčasnosti na Slovensku skôr rarita. Zdanlivé terénne limity napokon premenili tvorcovia na výhodu. „Práve vďaka situovaniu stavby má každý byt jedinečný a zaujímavý výhľad, jednotlivé domy si vzájomne nezavadzajú a netienia,“ vysvetľuje Igor Lichý z ateliéru AŠL.

Žiadna stredná trieda, iba top kvalita

Exteriér zaujme celou plejádou rafinovaných riešení, v ktorých sa snúbi efektnosť s efektívnosťou, napríklad vonkajšími klimatizačnými jednotkami „ukrytými“ v pôsobivých kvetináčoch. Mnohé detaily vrátane originálnych zábradlí sú zhotovené na mieru exkluzívne pre Gansberg, čo podtrhuje jeho výnimočné dizajnérske kvality.

Interiérový štandard Gansbergu ponúka „high-end“ upgrade spájajúci špičkové medzinárodné značky a overenú slovenskú výrobu. Vchodové dvere z dielní českej rodinnej firmy SAPELI, bytové parkety z prvotriedne opracovaného dreva od Parkett Designer alebo kúpeľňa, kde nájdete vybavenie od Villeroy & Boch, rovnako ako domácu kvalitu od kúpeľňového štúdia Domoss... Toto všetko tvorí základ komfortu, ktorý má v Gansbergu päť hviezdičiek.

Byty výnimočné ako vy a váš životný štýl

Netuctovo poňali autori projektu, ITB Development a ateliér Architekti Šebo Lichý, aj samotné rozdelenie bytov. Ľudia nároční na kvalitu bývania si tak mohli vyberať svoj budúci domov jedinečnou formou, podľa svojich osobných preferencií životného štýlu.

Každá zo štyroch kategórií bývania – City View, Garden, Quiet a Premium – nesie v mene dominantný prvok bytu. City View ohurujú výhľadmi na východnú časť centra Bratislavy, Garden ponúkajú predzáhradky – vítaný dotyk s prírodou v meste, Quiet sú orientované do zeleného svahu pre posilnenie pocitu súkromia a Premium vo forme penthousov s priestrannými terasami sú kombináciou toho najlepšieho z celého projektu.

Individualizovaný prístup sa odrazil aj na ústretovosti autorov projektu voči špecifickým klientskym prianiam. „Pri Gansbergu sme si opätovne potvrdili, že sme schopní naplniť požiadavky aj tej najnáročnejšej klientely,“ hovorí Ivan Rolný, spoluzakladateľ ITB Development. V realizačnej fáze bolo možné upravovať dispozície v súčinnosti s architektom a pôvodný počet 48 bytov v ponuke sa neskôr znížil na komornejší počet kvôli ich spájaniu na žiadosť klientov.

Repríza úspechu

Gansberg Koliba je aktuálne v predaji s poslednými voľnými bytmi a s bonusom 30 000 eur na bývanie na Kolibe. Ocenenie CIJ Award Slovakia je pre tím ITB Development reprízou ich profesionálneho úspechu a uznania vysokej kvality práce odborníkmi. Iný projekt od rovnakého developera, Čerešne fine living, získal CIJ Award Slovakia za najlepší rezidenčný development roka 2019.