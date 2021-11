Spravte si pohodové Vianoce – masážne kresla za dotované ceny

Hľadáte darček, ktorý osloví celú rodinu a bude vám slúžiť dlhé roky? Chcete si užívať dokonalú masáž a dopriať si relax kedykoľvek potrebujete?

Ani v tejto dobe netreba zabúdať na duševnú pohodu a fyzickú kondíciu, čo ale nie je ľahké. Máme pre vás riešenie, ktoré prináša oboje. Masážne kreslo je funkčné zariadenie čo ponúka celotelovú masáž pre uvoľnenie svalov, podporuje vitalitu a prináša duševný relax a pohodu pre celú rodinu.

Pomôžeme vám vybrať najlepšie prevedenie a predstavíme vám novinky pre rok 2021 a 2022.

Čo musíme vedieť pred kúpou masážneho kresla?

Masážne kreslo je primárne určené na kontaktnú masáž, nie je to televízne kreslo ani náhrada sedačky. Tomu zodpovedá aj umiestnenie, odporúčame miestnosť vhodnú na nerušené relaxovanie, pričom treba rátať s priestorom približne 2x1m.

Ako si vybrať masážne kreslo?

Najdôležitejšie pri výbere sú funkcie a rozmery, voľbu hlavne prispôsobte na najvyššieho a najťažšieho užívateľa. Kreslá pre postavu do 100kg majú šírku približne 75cm, kreslá s väčšou nosnosťou od 80cm, čím získate väčší vnútorný priestor a komfort. Ďalej zvážte potrebné a nepotrebné funkcie, najlepšie je všetko si osobne vyskúšať v našom showroome. Žiadne technické parametre a popis nenahradia možnosť si kreslo reálne pozrieť a otestovať.

Novinky 2021 sú už v predaji aj v showroome, neváhajte a využite dotáciu na obmedzený počet kusov.

Masážne kreslo Damico Globo 949€ (dotácia 150€)

Ak ste si mysleli, že nekúpite dobré masážne kreslo do ceny 1000€, tak tento model Vás svojimi funkciami ihneď vyvedie z omylu. Kreslo ponúka 6 automatických masážnych programov pomocou 14 rotujúcich masážnych hlavíc, vzduchové vankúše pre ramená, ruky, lýtka aj chodidlá, ktoré sú ešte masírované aj rotačnými valčekmi na reflexnú masáž. Komfort dopĺňajú funkcie, ktoré sú samozrejmé pre oveľa drahšie modely ako bluetooth reproduktory na prehrávanie hudby, poloha zero gravity s elektrickým polohovaním, uvoľnenie svalov zabezpečuje infra vyhrievanie.

Toto kreslo ešte nesklamalo žiadneho klienta.

Masážne kreslo Damico Bravo 1649€ (dotácia 300€)

Extra široké vnútorné prevedenie vhodné aj pre mohutnejšiu postavu, bezkonkurenčná cena, luxusné prevedenie, funkcie a parametre prémiových kresiel, tu nie je čo váhať. Celotelová masáž je zabezpečená vzduchovými vankúšmi a masážnymi hlavicami pracujúcimi v SL trajektórii od krku až pod sedacie svaly, využívajú automatickú detekciu postavy a tomu prispôsobia masáž. K dispozícii je 10 automatických programov vhodných pre celú rodinu, seniorov aj športovcov. Medzi obľúbené patrí program na krk a šiju, pre pevný zadok a stehná, úľavu od bolesti vám pomôže prekonať strečingový program. Systém valčekov na chodidlá zabezpečuje dokonalú reflexnú masáž chodidiel v kombinácii s tlakovou masážou vzduchovými vankúšmi. Pre ešte lepší relax si môžete zapnúť infra vyhrievanie a pustiť do bluetooth reproduktorov svoju obľúbenú hudbu.

V skratke toto kreslo má presne všetko to, čo potrebujete, je ideálnou voľbou pre náročných klientov s ohľadom na moderný dizajn a maximálnu výbavu bez kompromisov.

Masážne kreslo Damico Cosmo 2849€ (dotácia 500€)

Budúcnosť prichádza. Najlepší svetový masér k dispozícii 24 hodín denne sa postará o úžasné svalové uvoľnenie a nekonečný duševný relax pomocou 12 špecialnych programov vhodných aj pre tých najnáročnejších užívateľov. Kreslo má moderné ovládanie pomocou 7" dotykového displeja s grafickými ikonami, alebo pomocou vstavaného 3D controll ovládania s tlačidlami.

Celotelová masáž je zabezpečená až 58 vzduchovými vankúšmi, 3D masážne hlavice pracujú v predĺženej SL trajektórii od krku až pod sedacie svaly, ktoré si precízne nasnímajú postavu a tomu prispôsobia každú masáž. Kreslo má široký výber automatických programov vrátane špeciálneho pre ľudí so sedavým zamestnaním, pre športovcov, so zameraním na krk a šiju, ženy zaujme jemný program pre pevný zadok a stehná, úľavu od bolesti vám pomôže prekonať strečingový program. Intenzitu regulujete jednoducho otáčaním 3D ovládača, spodná časť sa elektronicky vysúva a prispôsobí dĺžke nôh, chodidlá majú v uzavretej časti najnovšiu generáciu masážnych valčekov pre dokonalú reflexnú masáž chodidiel.

Obdobné masážne kreslo na trhu nenájdete a je to absolútna špička v luxusnej triede, hit nášho showroomu pre rok 2021.

Masážne kreslo Irest Nixon A309 Otvoriť galériu Zdroj: www.masaznekresla.com

Masážne hlavice novej generácie sú prepracované a poskytujú oveľa cielenejšiu masáž, čo výrobca využil aj na to, aby kreslo ponúkalo až 12 rôznych masážnych programov. Výber programov je úžasný, naozaj musí uspokojiť aj toho najnáročnejšieho člena rodiny. Hlavice sa pohybujú a fungujú oveľa lepšie ako pri iných kreslách a sú veľmi tiché, vysúvanie na nohy sa dobre prispôsobuje dĺžke, reflexná masáž chodidiel je dokonalá a kreslo vie byť jemné, aj drsné, záleží na programe a režime aký si zvolíte. Oplatí sa spomenúť špeciálny program na krk a ramená, prípadne strečingový program, ktorý vás ponapráva a aj s vami pocvičí, nie len dámy osloví program na spevnenie bokov a zadku, je naozaj ťažké nájsť niečo zlé na tomto kresle. Top vychytávkou je hlasové ovládanie, ktoré naozaj funguje.

Masážne kreslo Irest Premier A389 Otvoriť galériu Zdroj: www.masaznekresla.com

Najväčšie kreslo zo strednej triedy svojimi rozmermi umožňuje komfortné využívanie pre postavy až do 195cm a má nosnosť do 120kg. Vďaka svojim masážnym vlastnostiam, dizajnu a veľkosti je to už dlhodobo najpredávanejšie kreslo, ktoré vyhovuje do každej rodiny, firmy či rekreačného zariadenia. Kreslo má predĺženú masážnu trajektóriu v dĺžke až 135cm, čím zabezpečí dokonalú masáž od krku až pod stehná, pre lepšie uvoľnenie môžete využiť infra vyhrievanie. Kreslo má vstavané bluetooth reproduktory, ionizátor vzduchu, konektor USB na nabíjanie zariadení a disponuje aj komfortnými funkciami ako Zero gravitty a Zero space. Geniálna voľba, kreslo uspokojí aj náročných klientov a má veľmi dobré recenzie u samotných užívateľov.

Všetky tieto aj iné masážne kreslá si môžete vybrať na www.masaznekresla.com, alebo si ich príďte osobne vyskúšať do nášho showroomu na Zlievarenskej 1 v Trnave.

Sme najväčší predajca zo Slovenska, za 10 rokov pôsobenia sme predali niekoľko tisíc masážnych kresiel a ochotne vám poradíme na základe našich praktických skúseností. Návštevu showroomu si prosím dohodnite vopred telefonicky alebo mailom.