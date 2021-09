Kvíz o znižovaní zdravotného rizika u fajčiarov

Poďľa štatistík sa priemerný dospelý fajčiar pokúsi prestať s fajčením 6 – 30-krát. Kvôli závislosti na nikotíne je počet zlyhaní vysoký, len 3-4% tám fajčiarov sa podarí so svojou závislosťou úplne skoncovať bez odbornej pomoci. Potenciál na zmenu prináša prístup znižovania zdravotného rizika u fajčiarov.

Lekári s ním pracujú v oblasti liečby závislostí, kde znižuje škodlivé zdravotné, sociálne a ekonomické dopady fajčenia a alkoholu a súčasne chráni ostatnú spoločnosť. Prístup založený na minimalizácii rizík uplatňujú všade tam, kde sa vyskytujú návykové látky či návykové správanie, či už ide o legálne i nelegálne drogy alebo hazard.

Cigaretový dym obsahuje približne 7 000 škodlivých látok, ktoré si nachádzajú cestu do fajčiarových pľúc, do ovzdušia I k nefajčiarom. Drvivá väčšina z nich je príčinou kardiovaskulárnych ochorení, ktorých zvýšený výskyt bol zaznamenaný aj u nefajčiarov žijúcich s dospelými fajčiarmi. Vznikajú vtedy, keď tabak v cigarete začne horieť. Ak by cigareta nehorela, riziko fajčenia by sa významne znížilo. Napriek informáciám o škodlivosti cigariet dospelí fajčiari dobrovoľne vo fajčení pokračujú. Na Slovensku momentálne fajčí približne 26 % dospelej populácie. Cigarety pritom ročne zabijú 11 000 z nich, celosvetovo dokonca viac ako osem miliónov ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že počet dospelých fajčiarov sa do roku 2025 napriek tomu nezmení. Momentálne je na čísle 1,1 miliardy. Skoncovať s fajčením nie je jednoduché. Fajčiari zlyhajú v pokusoch prestať s cigaretami 6-30 krát. Dôvodom je nikotín, ktorý spôsobuje závislosť.

Riešenie, ako zabrániť šíreniu škodlivých látok, ponúka práve prístup znižovania zdravotného rizika. Tento prístup podporuje aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej predstavuje jednu z alternatív znižovania výskytu závislostí. V Českej republike už prijali koncept znižovania rizika, ktorý je súčasťou vládou schváleného akčného plánu pre boj so závislosťami pre roky 2019 – 2021. Úrad verejného zdravotníctva v Anglicku (Public Health England) v roku 2015 a následne aj v roku 2018 konštatoval, že elektronické cigarety predstavujú pre dospeláho fajčiara o 99 % menšie riziko ako klasické cigarety a považuje ich za nástroj vhodný na odvykanie od fajčenia. Najlepšie pre zdravie je však prestať používať tabakové výrobky úplne alebo nikdy nezačať.

Prečo hovoríme o nižšom riziku? Napríklad zariadenia na nahrievanie tabaku známe aj ako bezdymové výrobky neprodukujú dym, ale aerosól. Ten obsahuje o 95 % menej škodlivých látok ako cigaretový dym. Tabak v nich totiž nehorí, iba sa nahrieva.

Prístup znižovania rizika môže zachrániť životy ťažkých fajčiarov, ktorí nie sú schopní z akýchkoľvek dôvodov trvalej abstinencie, pričom považuje za obzvlášť dôležité významné zníženie následkov sekundárneho, čiže pasívneho fajčenia, pretože v prípade fajčenia cigariet a ich následkov sa fajčenie stáva záležitosťou celého okolia.